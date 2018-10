Freie Wähler: Chancen für Ende der Straßenbaubeiträge

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Landesvereinigung der Freien Wähler sieht wachsende Chancen für ein Ende der umstrittenen Straßenausbaubeiträge in Mecklenburg-Vorpommern, obwohl die für September angekündigten Vorschläge der Regierungsparteien SPD und CDU noch fehlen. "Die Landesregierung in Schwerin isoliert sich weiter im Ländervergleich mit ihrem Festhalten an den ungerechten Beiträgen", sagte der Landesvorsitzende der Freien Wähler, Gustav Graf von Westarp, am Mittwoch in Schwerin.

Er verwies auf bundesweite Bewegung bei diesem Thema, wie die Abschaffungspläne der rot-rot-grünen Landesregierung in Thüringen. Bei der Hessen-SPD sei das Ende der von den Anliegern zu zahlenden Straßenausbaubeiträge eine der Hauptforderungen im Landtagswahlkampf. Hamburg, Berlin und Baden-Württemberg haben keine mehr, in Bayern wurden sie rückwirkend zum Jahresbeginn abgeschafft. In Mecklenburg-Vorpommern sammelten die Freien Wähler in diesem Jahr mehr als 40 000 Unterschriften für eine Volksinitiative, die demnächst in den Landtag kommt. Auch in Brandenburg startete eine Volksinitiative.