Erste Vorschläge für Reform der Straßen-Ausbaubeiträge

Schwerin (dpa/mv) - In die Diskussion über die Zukunft der umstrittenen Straßen-Ausbaubeiträge in Mecklenburg-Vorpommern kommt Bewegung. Der Vorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU, Dietger Wille, hat Ideen für eine Reform vorgelegt. "Durch die technische Entwicklung kann eine Straße heute viel mehr als noch vor Jahren kosten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Insofern ist es der richtige Zeitpunkt, das Gesetz einer Überprüfung zu unterziehen." Auch einige Fälle übermäßiger Belastung sprächen dafür. Der Finanzdezernent des Landkreises Vorpommern-Greifswald stellte jedoch klar, dass er gegen eine Abschaffung des von Grundstückseigentümern zu tragenden Ausbaubeitrags ist - was etwa die Freien Wähler und die Linke fordern. Härten sollten jedoch abgefedert werden, sagte er, zum Beispiel durch eine Kostenobergrenze abhängig vom Grundstückswert.