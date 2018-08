Backhaus ehrt bienenfreundlichste Kommunen im Land

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wismar (dpa/mv) - Drei Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern hat ihre Fürsorge für Bienen nicht nur blühende Oasen, sondern jetzt auch finanzielle Anerkennung vom Land beschert. Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) zeichnete am Samstag in Wismar die Gewinner im Landwettbewerb "Bienenfreundliche Gemeinde" aus. Im Rahmen des 1. Norddeutschen Honigmarktes des Landesimkerverbandes ging das Preisgeld von jeweils 3000 Euro an die Stadt Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) sowie die Gemeinden Wöbbelin (Kreis Ludwigslust-Parchim) und Trinwillershagen (Vorpommern-Rügen). Backhaus nahm den Honigmarkt in Wismar zum Anlass, den Imkern im Land für ihr meist nebenberufliches Engagement zum Nutzen von Umwelt und Natur zu danken. In Mecklenburg-Vorpommern sind etwa 2700 Berufs- und Hobby-Imker mit knapp 27 000 Bienenvölkern gemeldet.