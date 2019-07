Schramberger wählen Oberbürgermeister

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schramberg (dpa/lsw) - Bei der Oberbürgermeisterwahl in Schramberg (Kreis Rottweil) heute strebt der bisherige Rathauschef Thomas Herzog eine zweite Amtsperiode an. Herzog, der keiner Partei angehört, ist seit 2011 Oberbürgermeister der 21 000-Einwohner-Stadt. Neben dem 42-Jährigen treten zwei weitere Kandidaten an: Die 37 Jahre alte Dorothee Eisenlohr (parteilos), Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg, und Dirk Caroli (FDP), Fachwirt für Finanzberatung. Der 46 Jahre alte Caroli war von 2013 bis 2015 AfD-Mitglied.

Kommt am Sonntag keine absolute Mehrheit für einen der Kandidaten zustande, so wird am 21. Juli erneut gewählt. Bei der letzten OB-Wahl in Schramberg 2011 waren zwei Durchgänge nötig. Die Beteiligung lag bei knapp 50 Prozent der Stimmberechtigten bei der ersten Wahl und rund 52 Prozent bei der zweiten.