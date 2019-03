Klage gegen Grundsteuererhöhung in Flensburg wird verhandelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schleswig (dpa/lno) - Am Verwaltungsgericht in Schleswig wird heute eine Musterklage des Eigentümerverbands Haus & Grund gegen die Grundsteuererhöhung in Flensburg verhandelt. Der Flensburger Rat hatte im September 2016 beschlossen, unter anderem den Hebesatz für die Grundsteuer B von 2017 an um 210 Prozentpunkte auf 690 Prozent zu erhöhen, um damit die Qualitätsoffensive in Kitas zu finanzieren. Nach Ansicht des Verbands ist diese Kopplung nicht zulässig, da Steuern nicht zweckgebunden erhoben werden dürfen.

Nach Angaben der Stadtverwaltung gab es rund 14 000 Widersprüche gegen den Grundsteuerbescheid. Ihnen müsste die Grundsteuer zurückerstattet werden, wenn die Stadt vor Gericht verlieren sollte. Es könnte aber auch eine Erstattung für alle Grundstücksinhaber erfolgen. Da die Stadt das Risiko, gegen den Interessenverband zu verlieren, gering einschätzt, wurden für die Rückerstattung der Erhöhung keine Rücklage gebildet, wie aus der Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der Ratsfraktion Flensburg Wählen hervorgeht.