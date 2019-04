Gericht lehnt Aufschub für Rückkehr von Feuerwehrchef ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Konflikt um die gerichtlich angeordnete Rückkehr eines Feuerwehrchefs in Saarbrücken bekommt die Landeshauptstadt keinen Aufschub: Das Oberverwaltunsgericht (OVG) des Saarlandes wies am Dienstag einen Antrag der Stadt Saarbrücken zurück, den Sofort-Vollzug der "Rückumsetzung" vorerst bis zum 23. April auszusetzen, teilte eine Gerichtssprecherin am Nachmittag mit.

Der in der vergangenen Woche in einem Eilverfahren ergangene Beschluss des Verwaltungsgerichts müsse beachtet werden, da die dagegen eingelegte Beschwerde von der Stadt noch nicht begründet worden sei. "Ohne Begründung können wir die Erfolgsaussichten der Beschwerde als solche nicht abschätzen", sagte die Sprecherin. Die Frist zur Beschwerdebegründung laufe noch.

Zudem sei mittlerweile "alles Machbare veranlasst worden, um eine zeitnahe Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr wieder herzustellen". Nach Bekanntwerden des Beschlusses vom 9. April hatten sich zahlreiche Mitarbeiter krankgemeldet. Nach Angaben der Stadt Saarbrücken vom Dienstag sind es derzeit mehr als 90 von rund 200 insgesamt.

Das Verwaltungsgericht hatte die Saarbrücker Oberbürgermeisterin Charlotte Britz (SPD) angewiesen, den früheren Chef der Berufsfeuerwehr wieder auf seinen alten Posten "rückumzusetzen". Er war im September 2018 wegen eines "angeblich zerrütteten Vertrauensverhältnisses zwischen ihm und einem Teil der Mitarbeiter der Feuerwehr sowie dem Führungsdienst im Amt" abgesetzt worden. Die Vorwürfe gegen ihn seien mittlerweile widerlegt, hieß es vom Gericht.