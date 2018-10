Mülltonne mit Ton für Pappbecher und Pizza-Kartons

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Kettensäge, Hallelujah-Chor oder Toilettenspülung: Eine große knallrote Mülltonne reagiert in Rüsselsheim bei Einwurf mit Geräuschen. Die auffällige Tonne sei vergangene Woche am Mainvorland in der Nähe des Rathauses aufgestellt worden, wo sonst viel Abfall auf dem Boden lande, sagte Werner Fischer von der Städteservice Raunheim Rüsselsheim AÖR am Mittwoch. In einer anderen hessischen Stadt gibt es so eine Tonne einer Umfrage zufolge bisher nicht. Das "Darmstädter Echo" hatte zuerst berichtet.

Die Mülltonne sei vor allem für Pappbecher, Pizza-Kartons und andere Fast-Food-Verpackungen gedacht, die sonst oft achtlos liegen bleiben, sagte Fischer. Sie reagiere mit sechs verschiedenen Geräuschen auf den Einwurf. In dem Gehäuse steht eine gewöhnliche graue 120-Liter-Tonne. Der eingeworfene Müll wird aber so gepresst, dass bis zu sieben Mal so viel Abfall in diese Tonne passe.

Die Tonne kommuniziert auch mit den Müllentsorgern: Über Mobilfunk zeige sie ihren Füllstand an, oder wenn etwas defekt ist. Strom braucht sie nicht, ihre Batterie wird über ein großes Solarpaneel gespeist.

Die Stadt hat die Tonne zunächst für ein Jahr gemietet und will dann Bilanz ziehen. Eine zweite Tonne steht auch schon bereit, der beste Platz dafür werde aber noch gesucht.