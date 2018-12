Reutlingen kritisiert mögliche Ablehnung der Auskreisung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Reutlingen (dpa/lsw) - Die Reutlinger Oberbürgermeisterin Barbara Bosch (parteilos) hat enttäuscht auf angebliche Pläne der grün-schwarzen Regierungskoalition reagiert, die von der Stadt beantragte Auskreisung Reutlingens zu verweigern. "Es zeigt sich deutlich der Unwille, sich mit den Interessen der Stadt überhaupt ernsthaft und sachgerecht zu befassen", heißt es in einer Mitteilung der Reutlinger Stadtverwaltung vom Mittwoch.

Die "Südwest Presse" (Mittwoch) hatte berichtet, die grün-schwarze Regierungskoalition wolle den Antrag der 116 000-Einwohner-Kommune auf Gründung eines eigenen Stadtkreises - und damit auf Lösung vom Kreis Reutlingen - ablehnen. Dies gehe aus einem gemeinsamen Antrag der grün-schwarzen Regierungskoalition hervor. Die Entscheidung gelte nur noch als "Formsache", heißt es in dem Bericht.

Die Stadt Reutlingen kritisierte in ihrer Stellungnahme, dass der Antrag des Gemeinderats jahrelang beim federführenden Innenministerium liegengelassen worden sei und nun "mit ein paar dürren Sätzen und vagen Vorstellungen" abgelehnt werden solle. "Sollte sich der Landtag dem Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen anschließen, werden vermutlich auch in diesem Fall wieder einmal Gerichte Entscheidungen der Politik überprüfen müssen", heißt es weiter in der Mitteilung.