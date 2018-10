Mehrheit der Regensburger gegen RKK auf dem Keplerareal

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Regensburg (dpa/lby) - Die Mehrheit der Regensburger hat gegen ein Kultur- und Kongresszentrum (RKK) auf dem Keplerareal gestimmt. Bei einem Bürgerentscheid am Sonntag waren nach Angaben der Stadt etwa 62 Prozent der Wähler auf der Seite der RKK-Gegner.

Seit mehr als 20 Jahren streiten in Regensburg Bürger, Behörden und Politiker um die Frage, ob die Stadt ein Kongresszentrum braucht - und falls ja, an welchem Standort. Parallel zur Landtagswahl gab es den nunmehr vierten Bürgerentscheid zum RKK. Dreimal hatten die Wähler gegen den Standort Donaumarkt gestimmt, an dem nun das Museum der Bayerischen Geschichte gebaut worden ist.

Die RKK-Gegner hatten argumentiert, die Stadt solle besser in Wohnungsbau investieren. Weiter kritisierten sie, dass für das RKK zahlreiche Bäume gefällt werden müssten und die Verkehrssituation am Keplerareal nicht ruhiger werden würde.