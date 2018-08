Landkreistag will Grundsätze seiner Arbeit festlegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ratzeburg (dpa/lno) - Die Mitgliederversammlung des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages tritt am Donnerstag in Ratzeburg zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Geplant ist unter anderem eine Podiumsdiskussion zu den Herausforderungen an die Kreispolitik in den Jahren 2018-2023. Dabei wird es nach Angaben des Geschäftsführers des Landkreistages, Sönke Schulz, um Themen wie die kommunale Finanzausstattung und kommunale Infrastrukturen, die Stärkung der Rolle der Kreise, die geplante Reform der Kita-Finanzierung und das Integrationsgesetz gehen.

An der Diskussion werden auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen von CDU, SPD, Grünen, FDP und SSW teilnehmen. Das zeige die Bedeutung der kommunalen Selbstverwaltung und des kommunalen Ehrenamts, sagte Schulz.

Die Mitgliederversammlung, der die Landräte und Kreispräsidenten der elf Kreise sowie 39 Delegierte aus den Kreistagen angehören, tritt zweimal jährlich zusammen, um Grundsätze der Verbandsarbeit zu beschließen. Als kommunaler Spitzenverband vertritt der Landkreistag die Interessen der Kreise gegenüber dem Landtag und der Landesregierung.