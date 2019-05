Sachsen-Anhalt-Tag lädt nach Quedlinburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Quedlinburg (dpa/sa) - Der diesjährige Sachsen-Anhalt-Tag in Quedlinburg wird von rund 10 000 Mitwirkenden gestaltet. Das teilten die Staatskanzlei und der Oberbürgermeister der Stadt, Frank Ruch (CDU), am Dienstag mit. Das große Landesfest lädt in diesem Jahr vom 31. Mai bis zum 2. Juni in die von der Unesco zum Welterbe ernannte Stadt im Harz ein.

Erstmals werde es auf dem Festgelände ein sogenanntes Welterbedorf geben. Dort sollen sich den Veranstaltern zufolge Welterbestätten aus ganz Deutschland präsentieren. Neu sei auch eine Meile mit selbstgebauten Musikinstrumenten. Der Verein "Aktion Musik" sei erstmals bei einem Landesfest dabei und lade zum basteln eigener Musikinstrumente aus unterschiedlichen Materialien ein.

Die 22. Auflage des Sachsen-Anhalt-Tags startet am Freitag mit dem traditionellen ökumenischen Gottesdienst, so die Veranstalter. Höhepunkt sei der Festumzug zum Abschluss am Sonntag, an dem sich schätzungsweise 4000 Menschen beteiligen. Dazwischen warte ein buntes Programm auf die Besucher. So gebe es zahlreiche Bühnen in der Innenstadt. In sogenannten Regionaldörfern stellten sich die verschiedenen Gebiete und Ausflugsziele im Land vor.

Der Sachsen-Anhalt-Tag wird inzwischen nur noch alle zwei Jahre organisiert. Bei der vorherigen Auflage im Jahr 2017 in Eisleben kamen rund 160 000 Besucher. Als nächster Gastgeber nach Quedlinburg wurde erst vor wenigen Tagen Stendal ausgewählt.