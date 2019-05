Sachsen-Anhalt-Tag in Quedlinburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Quedlinburg (dpa/sa) - Quedlinburg richtet an diesem Wochenende den Sachsen-Anhalt-Tag aus. Rund 10 000 Menschen wirken an dem Landesfest mit, das die Harzstadt unter das Motto "Welterbe Weltoffen Willkommen" gestellt hat. Das hat einen Grund: Am Sonntag ist Quedlinburg erstmals auch Ort der zentralen Eröffnung des diesjährigen Welterbetages, der seit 2005 veranstaltet wird. Der Sachsen-Anhalt-Tag startet am Freitag mit einem ökumenischen Gottesdienst. Im Anschluss eröffnen Ministerpräsident Reiner Haseloff und Oberbürgermeister Frank Ruch (beide CDU) das Festwochenende, das am Sonntagnachmittag mit dem traditionellen Festumzug durch die Fachwerkstadt endet.