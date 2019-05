22. Sachsen-Anhalt-Tag beginnt in Quedlinburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Quedlinburg (dpa/sa) - In Quedlinburg im Harz beginnt heute der 22. Sachsen-Anhalt-Tag. Nach einem Gottesdienst wollen Ministerpräsident Reiner Haseloff und Oberbürgermeister Frank Ruch (beide CDU) das Fest eröffnen, das unter dem Motto "Welterbe Weltoffen Willkommen" steht. Die Stadt, eines der größten Flächendenkmale Deutschlands, erwartet zu dem Landesfest mehr als 150 000 Besucher. Mehr als 10 000 Menschen haben ihren Beitrag zu dem Fest geleistet, das mit dem Festumzug durch die geschichtsträchtige Altstadt am Sonntag seinen Höhepunkt und Abschluss findet. Ebenfalls am Sonntag ist Quedlinburg erstmals auch Ort der zentralen Eröffnung des diesjährigen Welterbetages, der seit 2005 veranstaltet wird. Die Altstadt steht seit 1994 auf der Unesco-Welterbeliste.

Der Sachsen-Anhalt-Tag wird im zweijährigen Rhythmus ausgetragen. Die Gäste erwartet ein buntes Programm mit Musik, Tanz und viel Geschichte. Präsentationen gibt es unter anderem von den fünf Tourismusregionen Sachsen-Anhalts. Der Gastgeber selbst setzt mit dem Historienspektakel "Kaiserfrühling" und einer Job- und Wirtschaftsmeile Akzente. Die etwa 150 Geschäfte öffnen in der Innenstadt.