Stichwahl bei Oberbürgermeisterwahl in Potsdam notwendig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Bei der Oberbürgermeisterwahl in Potsdam hat der SPD-Kandidat Mike Schubert am Sonntag die meisten Stimmen erhalten, die erforderliche absolute Mehrheit aber verfehlt. Deshalb soll nun am 14. Oktober in einer Stichwahl zwischen Schubert und der Linkspartei-Kandidatin Martina Trauth entschieden werden, wie die Stadt nach dem Vorliegen des vorläufigen Wahlergebnisses mitteilte. Schubert kam auf 32,2 Prozent der Stimmen, Trauth auf 19,1 Prozent. Zur Wahl aufgerufen waren rund 140 000 Bürger, die Wahlbeteiligung lag bei 53,0 Prozent. Der bisherige Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) war nach 16 Jahren an der Spitze der Landeshauptstadt nicht mehr angetreten.