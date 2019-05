44 Brandenburger Kommunen beim Tag der Städtebauförderung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Von Altlandsberg (Märkisch-Oderland) bis Wusterhausen/Dosse (Ostprignitz-Ruppin): 44 Brandenburger Kommunen beteiligen sich am Samstag beim bundesweiten Tag der Städtebauförderung. Städte und Gemeinden informieren an diesem Tag über öffentlich geförderte Sanierungen und Bauprojekte, wie das Bauministerium am Dienstag mitteilte.

Rundgänge und Besichtigungen sollen Interessierte zu Erkundungen zu Historie und Hintergründen der einzelnen Sanierungsprojekte einladen. Bauministerin Kathrin Schneider (SPD) sagte: "Die beteiligten Akteure wollen sowohl Erfolge präsentieren aber auch für mehr Beteiligung an der weiteren Entwicklung im Ort oder Quartier werben."