Pohlheim hält an Factory Outlet Center fest

Pohlheim (dpa/lhe) - Die Stadt Pohlheim hält an ihren Planungen für ein umstrittenes Factory Outlet Center fest. Die Stadtverordnetenversammlung habe mehrheitlich dagegen gestimmt, den Aufstellungsbeschluss für das Projekt aufzuheben, berichtete Bürgermeister Udo Schöffmann (CDU) am Freitag. Das Parlament der mittelhessischen Stadt hatte sich am Vorabend mit der Frage befassen müssen, weil ein Bürgerentscheid dazu gescheitert war. Bei dem Votum im August stimmte zwar eine Mehrheit gegen das Center, doch das notwendige Quorum von 25 Prozent der Stimmberechtigten wurde nicht erreicht.

Pohlheim möchte in einem Gewerbegebiet ein Factory Outlet Center ansiedeln. Das Vorhaben ist umstritten. Bürger befürchten Belastungen durch Lärm und Verkehr, Nachbarstädte Einbußen für ihre City-Geschäfte. Die Kommune will nun Gutachten zu den möglichen Auswirkungen auf den Verkehr und Einzelhandel in Auftrag geben.