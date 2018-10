Markus Zwick wird neuer Oberbürgermeister in Pirmasens

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirmasens (dpa/lrs) - Bei der Wahl um das Amt des Oberbürgermeisters in Pirmasens hat sich der CDU-Politiker Markus Zwick (CDU) gegen den SPD-Kandidaten Sebastian Tilly durchgesetzt. Wie die Stadtverwaltung Pirmasens am Sonntagabend mitteilte, stimmten 51,2 Prozent für Zwick, der damit rund 300 Stimmen vor Tilly lag. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 39,2 Prozent. Die Amtszeit des neuen Oberbürgermeisters von Pirmasens mit seinen rund 40 000 Einwohnern beginnt am 1. Mai 2019. Zwick wird Nachfolger von Bernhard Matheis (CDU). Der 63-Jährige hatte im Mai erklärt, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidieren will.