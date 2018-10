Theaterkünstler fordern mehr Geld vom Land

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Mit einer Online-Petition wollen Ensembles der kommunalen Bühnen in Niedersachsen das Land zu einer stärkeren finanziellen Unterstützung ihrer Häuser auffordern. So wurden am vergangenen am Samstagabend bei der Premiere der Oper Fidelio die Theatergäste auf die Aktion "Rette Dein Theater" aufmerksam gemacht, sagte der Intendant des Theaters Osnabrück, Ralf Waldschmidt. Die Petition hatte rund drei Wochen nach dem Start knapp 4900 Unterstützer.

Vor allem wegen Lohnsteigerungen gebe es bei den sieben kommunalen Theatern im Land einen zusätzlichen Finanzbedarf von neun Millionen Euro, sagte Waldschmidt. Der Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler (CDU), habe den Bühnen immerhin zunächst sechs Millionen Euro zusätzlich für das Haushaltsjahr 2019 geboten. Bei den Haushaltsverhandlungen habe das Finanzministerium den Ansatz aber auf Null gesetzt. "Für einige Häuser geht es um die Existenz", sagte Waldschmidt.

Während die drei Staatstheater in Hannover, Oldenburg und Braunschweig zu großen Teilen - in Hannover sogar zu 100 Prozent - vom Land finanziert werden, müssen für die kommunalen Häuser überwiegend die Städte aufkommen. Laut Ministerium unterstützt das Land die kommunalen Theater mit rund 25 Millionen Euro pro Jahr.