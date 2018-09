OB-Wahlen in Villingen-Schwenningen und Offenburg stehen an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Villingen-Schwenningen/Offenburg (dpa/lsw) - Zwei südbadische Mittelstädte bekommen im Oktober neue Oberbürgermeister: In Villingen-Schwenningen entscheiden die Wähler am 7. Oktober über die Nachfolge von Rathauschef Rupert Kubon (SPD). Der 61-Jährige verzichtet nach zwei Amtsperioden auf eine dritte Kandidatur. In Offenburg geht es am 14. Oktober um die Nachfolge von Edith Schreiner (CDU). Die 60-Jährige ist seit 2002 im Amt und tritt ebenfalls nicht mehr an.

Zwei Frauen und vier Männer kandidieren nach Angaben der Stadtverwaltung in Villingen-Schwenningen, der rund 85 000 Einwohner zählenden Kreisstadt im Schwarzwald-Baar-Kreis. Die besten Chancen werden Jörg Röber, Jürgen Roth und Marina Kloiber-Jung eingeräumt. Der promovierte Politikwissenschaftler Röber (Jahrgang 1980) ist seit Dezember 2015 Referent von Oberbürgermeister Kubon. Er wird von der SPD und den Grünen unterstützt.

Roth (CDU, Jahrgang 1963), ist seit 15 Jahren Bürgermeister der Gemeinde Tuningen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Er wird von der CDU unterstützt. Die Diplom-Verwaltungswirtin Kloiber-Jung (36) ist Betriebsleiterin bei den Technischen Werken der Stadtverwaltung. Weitere Bewerber sind der selbstständige Geschäftsführer Gaetano Cristilli, der Gastronom Cem Yazici sowie die "Dauerkandidatin" Fridi Miller. Zur Wahl aufgerufen sind rund 65 000 Einwohner von Villingen-Schwenningen.

Um die Nachfolge von Edith Schreiner in Offenburg bewerben sich fünf Männer und eine Frau. Als aussichtsreiche Kandidaten in der 60 000 Einwohner zählenden Kreisstadt des Ortenaukreises gelten der Bürgermeister von Willstätt, Marco Steffens (40, CDU) sowie der von den Grünen und der SPD unterstützte Kölner Sozialdezernent Harald Rau (56, parteilos). Als erster Politiker der AfD bewirbt sich deren Landessprecher Ralf Özkara (47) um das Amt eines Oberbürgermeisters. Außerdem treten der Offenburger Politikwissenschaftler und Soziologe Tobias Isenmann (29, parteilos), Malermeister Bernhard Halter (56) aus Kehl sowie die studierte Gartenbauerin Frauke Brudy (54) an. Rund 47 100 Wahlberechtigte dürfen an die Urnen gehen.

Sollte keiner der Kandidaten bei der Wahl die absolute Mehrheit erreichen, finden am 21. Oktober in Villingen-Schwenningen und am 28. Oktober in Offenburg erneut Wahlen statt. Dann genügt die einfache Mehrheit zum Sieg.