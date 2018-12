3,2 Millionen Euro für Ski-Junioren-WM 2020

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberwiesenthal/Dresden (dpa/sn) - Der Freistaat fördert die Ski-Junioren-Weltmeisterschaft im Februar 2020 in Oberwiesenthal (Erzgebirgskreis) mit 3,2 Millionen Euro. Den Bescheid brachte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Samstag persönlich in den Kurort am 1215 Meter hohen Fichtelberg, wie die Staatskanzlei mitteilte. Damit sollen die Anlagen auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden.

"Die Junioren-WM ist eine sehr gute Gelegenheit, um international zu zeigen, was unsere Heimat auch im Winter zu bieten hat", sagte er. Mit dem Geld können eine neue Loipenbrücke im Skistadion gebaut, die Langlaufstrecke erweitert, eine Naturtribüne und der Kampfrichterturm saniert sowie neue Windnetze und zusätzliche Beschneiungstechnik installiert werden.

In den Hochleistungssport in dem Ort flossen seit 2008 nach Angaben der Staatskanzlei schon über 3,5 Millionen Euro. Dafür wurden die Fichtelbergschanze saniert, die Skirollstrecke für Wettkämpfe und Training der Skilangläufer im Sommer erweitert und ein neuer Lift zur Schanze gebaut.