Zweite Bombe entschärft: Evakuierung wird aufgehoben

Nordhausen (dpa/th) - In Nordhausen ist am Sonntag eine zweite Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg von Spezialisten entschärft worden. Wie bei der ersten sei der Zünder gesprengt worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Damit sei die Aktion abgeschlossen. Die Evakuierung ganzer Straßenzüge in Teilen der Kreisstadt sowie Straßensperrungen würden nun schrittweise aufgehoben. Rund 5300 Menschen, die ihre Wohnungen verlassen mussten, könnten zurück.

Bei beiden Blindgängern habe es sich um Fliegerbomben mit einem Gewicht von je rund 227 Kilogramm gehandelt. Ihre Entschärfung war vor Tagen angekündigt und aufwendig vorbereitet worden.

Nordhausen war gegen Ende des Zweiten Weltkriegs durch alliierte Fliegerangriffe schwer zerstört worden. Noch immer werden Hunderte Blindgänger im Boden vermutet.