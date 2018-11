Weltkriegsbombe in Nordhausen entschärft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhausen (dpa/th) - Die in Nordhausen bei Brückenbauarbeiten gefundene Weltkriegsbombe ist entschärft worden. Nach und nach könnten die rund 1000 bis 1100 betroffenen Bewohner des Ortsteils Bielen in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren, teilte die Stadt am Dienstagmittag mit. Auch verschiedene Sperrungen - etwa auf der Autobahn 38 und auf der Zugstrecke Halle-Kassel - sollten Stück für Stück aufgehoben werden. Der entfernte Zünder der Bombe sollte noch gesprengt werden.

Erst Anfang November mussten zwei Fliegerbomben in Nordhausen entschärft und dafür Tausende Anwohner in Sicherheit gebracht werden. Die Stadt war gegen Ende des Zweiten Weltkriegs durch alliierte Fliegerangriffe schwer getroffen und in weiten Teilen zerstört worden. "Wir gehen davon aus, dass noch einige Blindgänger im Untergrund schlummern", sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung.