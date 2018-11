Bombenentschärfung Nordhausen: Räumung tausender Wohnungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhausen (dpa/th) - Tausende Menschen müssen heute in Nordhausen ihre Wohnungen wegen einer Bombenentschärfung verlassen. In der Stadt am Südharz sollen zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht werden. Von der Evakuierung betroffen sind rund 50 Straßen im nördlichen und östlichen Stadtteil, in denen 5300 Menschen leben. Die Stadt hat Notunterkünfte für jene Betroffenen eingerichtet, die für die Dauer der Aktion nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen. Die Evakuierung soll voraussichtlich bis in den späten Abend dauern.

Die Blindgänger wurden in der Nähe jenes Ortes entdeckt, an dem erst vor drei Wochen zwei Weltkriegsbomben entschärft worden waren. Nordhausen war gegen Kriegsende durch alliierte Fliegerangriffe schwer zerstört worden, noch immer werden Hunderte Blindgänger im Boden vermutet.