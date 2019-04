Fontane soll den Verkehr regeln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuruppin (dpa/bb) - Mit einer besonderen Idee will die Stadt Neuruppin den dort geborenen Schriftsteller Theodor Fontane würdigen: Anlässlich seines 200. Geburtstages werden heute auf dem Fontaneplatz Fußgängerampeln in Betrieb genommen, deren Ampelzeichen den Dichter darstellen, wie die Stadtverwaltung von Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) mitteilte.

Die roten und grünen Ampelbilder sind Sonderanfertigungen, die der Künstler Max-Otto Stoye im Auftrag der Stadt entwarf. Sie zeigen Fontane als Silhouette, einmal gehend mit Hut und Stock und einmal stehend, mit Hut in der Hand. Die Genehmigung für die Sonderampeln gilt nach Angaben der Stadt nur für den Fontaneplatz und ist zunächst bis zum Ende des Jahres beschränkt. Auch in anderen Städten Deutschlands gibt es Ampeln mit speziell entworfenen Ampelzeichen, so etwa die Mainzelmännchen in Mainz oder die Bremer Stadtmusikanten in Bremen.