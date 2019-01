Vier Kandidaten bei Landratswahl in Neuburg-Schrobenhausen

20. Januar 2019 01:52 Kommunen - Neuburg an der Donau

Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wird heute ein neuer Landrat gewählt. Rund 77 000 Bürger sind an die Urnen gerufen, um einen Nachfolger für Roland Weigert (Freie Wähler) zu bestimmen. Weigert, der das Amt seit 2008 innehatte, war nach der Wahl im Oktober in den bayerischen Landtag eingezogen und ist mittlerweile Staatssekretär im Wirtschaftsministerium.

Um seinen Posten bewerben sich vier Kommunalpolitiker: Fridolin Gößl (CSU), Peter von der Grün (FW), Werner Widuckel (SPD) und Norbert Mages (Grüne). Gößl ist erster Bürgermeister in der Gemeinde Oberhausen im Landkreis und möchte nach zehn Jahren das Amt für die CSU zurückerobern. Widuckel und von der Grün sind Kreisräte; Widuckel war bereits 2014 zur Landratswahl angetreten.

Sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreichen, kommt es zur Stichwahl. Diese würde am 3. Februar stattfinden.