Peter von der Grün: Landrat im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Peter von der Grün ist neuer Landrat im Kreis Neuburg-Schrobenhausen. Er setzte sich am Sonntag mit 16 223 (52,4 Prozent) der Stimmen gegen seinen Herausforderer Fridolin Gößl durch. Am 20. Januar hatte keiner der vier Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen bekommen. Deshalb traten nun die beiden Erstplatzierten in einem Stechen gegeneinander an.

Gößl war im ersten Durchgang auf 41,7 Prozent der Stimmen gekommen, von der Grün auf 40,6. Der bisherige Landrat Roland Weigert (Freie Wähler) war im vergangenen Oktober in den Landtag gewählt worden, mittlerweile ist er Staatssekretär im Wirtschaftsministerium.

Der Rechtsanwalt von der Grün ist Kreisrat und Gemeinderatsmitglied in seiner Heimatgemeinde Rennertshofen.