Zentrum fertig: Marien-Carrée schließt Marktbebauung ab

Neubrandenburg (dpa/mv) - Drei Jahre nach dem Abriss des einstigen Vier-Tore-Hotels ist das Zentrum von Neubrandenburg - der Markt - wieder komplett. An der Südseite gegenüber vom denkmalgeschützten Haus der Kultur und Bildung (HKB) ist das Marien-Carrée - ein mehrgeschossiges Geschäftshaus mit Handel und Gastronomie - fertiggestellt, wie Martin Ahrens von der Achim Griese Treuhandgesellschaft Hamburg als Projektentwickler am Mittwoch sagte. "Damit ist die Neugestaltung des Marktes abgeschlossen", sagte Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos), und die drittgrößte Stadt im Nordosten könne ihre Attraktivität als "Oberzentrum" erhalten.

Das Marien-Carrée ist ein rund 100 Meter langer Bau mit einer wellenartig gezackten Dachform, die drei Hausgiebel symbolisieren sollen. Damit wird die strenge Architektur des Marktes, der vom hohen Büroturm des HKB dominiert wird, aufgelockert, wie Witt erklärte. Die Flächen im neuen Geschäftshaus sind laut Ahrens zu 92 Prozent vermietet. Die Investoren wollen auf der anderen Seite des Stadtquartiers, die der Marienkirche zugewandt ist, noch ein Geschäftshaus und Parkhaus mit knapp 320 Parkplätzen bauen, das bis 2021 fertig sein soll. Die Gesamtkosten werden auf rund 40 Millionen Euro geschätzt.

Witt kündigte außerdem an, dass das Metallkunstwerk "Vier Tore", das Jahrzehnte am Hotel am Markt hing, restauriert wird und wieder aufgestellt werde. Das Kunstwerk war vor dem Abriss aufwändig geborgen und eingelagert worden. Geplant sei, es am südlichen oder am nördlichen Stadteingang aufzustellen.