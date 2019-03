Wirtschaftsreferent und Wiesnchef Baumgärtner tritt Amt an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Der neue Münchner Wirtschaftsreferent und Wiesnchef, Clemens Baumgärtner (CSU), hat am Freitag sein neues Amtszimmer bezogen. Der Wirtschaftsanwalt war vom Stadtrat Ende vergangenen Jahres zum Nachfolger von Josef Schmid (CSU) bestimmt worden, der in den Landtag einzog. "Mein Ansatz wird sich von dem meines Vorgängers nicht wesentlich unterscheiden. Gerade zu einer Zeit, in der es wirtschaftlich schwieriger zu werden scheint, gilt mein Hauptaugenmerk der Entwicklung und der Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts München", sagte Baumgärtner laut Mitteilung. Dabei gelte es stets, die Stadt im europäischen und internationalen Kontext zu sehen. Zu seiner neuen Aufgabe als Festleiter der Wiesn äußerte er sich zunächst nicht.