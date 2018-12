Münchner Stadtrat entscheidet: Studie zu Seilbahn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - In einer Seilbahn von Haltestelle zu Haltestelle schweben, statt im Feierabendverkehr im Stau zu stehen - diese Vision könnte in München Realität werden. Der Stadtrat wird heute darüber entscheiden, ob eine Machbarkeitsstudie für eine konkrete Trasse im Norden der Stadt in Auftrag gegeben wird. Damit soll geprüft werden, ob die Seilbahn den öffentlichen Nahverkehr ergänzen und die Straßen entlasten könnte.

Die Trasse ist als Ost-West-Verbindung zwischen dem U-Bahnhof Studentenstadt, der Tramhaltestelle Schwabing Nord, dem U-Bahnhof Frankfurter Ring und dem U-Bahnhof Oberwiesenfeld vorgesehen. Zusätzlich sollen drei bis fünf Verlängerungsmöglichkeiten geprüft und im Vergleich zu (Schnell-)Bussen und Trams bewertet werden. Eine neue U-Bahn könnte zwar deutlich mehr Passagiere befördern, würde sich aber auch bei den Kosten in einer ganz anderen Dimension bewegen.

Aus verkehrsplanerischer Sicht ist eine Seilbahn grundsätzlich interessant, weil bislang mit Ausnahme der U-Bahn alle Verkehrsmittel um den gleichen Raum konkurrieren. Mit der Seilbahn würde eine neue Ebene genutzt. Da die Machbarkeitsstudie etwa 540 000 Euro kosten wird, muss der Stadtrat den Auftrag autorisieren.