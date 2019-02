Müncheberger Initiative: Rückkehrhilfe in Märkische Schweiz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Müncheberg (dpa/bb) - Wer in die Märkische Schweiz östlich von Berlin ziehen möchte, für den könnte die Rückkehrinitiative "hierzulande(n)" in Müncheberg (Märkisch-Oderland) ein erster Anlaufpunkt sein. Carolin Schönwald berät dort potenzielle Rückkehrer, aber auch interessierte Zuzügler über Arbeitsmöglichkeiten, freien Wohnraum, Kita-Plätze und Freizeitmöglichkeiten. Die Vorstandsvorsitzende des Jugendfördervereins "Chance" in Buckow (Märkisch-Oderland) sieht die Region als attraktiv für Neuankömmlinge an.

"Für Handwerker gibt es reichlich Jobs, ebenso in sozialen Bereichen. Akademiker sind im Müncheberger Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) willkommen", sagte Schönwald. In der Region gebe es schnelles Internet, so dass auch IT-Spezialisten und Freischaffende gute Bedingungen hätten. "hierzulande(n)" gehört zum Netzwerk der zehn Rückkehrerinitiativen "Ankommen in Brandenburg".