Marburger OB schickt Einladung an Klimaaktivistin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marburg (dpa/lhe) - Mit einem persönlichen Brief hat Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg zu einem Besuch eingeladen. In dem am Freitag versandten Schreiben stellt er sich der 16-jährigen Schülerin als Rathauschef einer "weltoffenen, solidarischen" Stadt in der Mitte Deutschlands vor. Marburg engagiere sich schon lange für den Klimaschutz und wolle mit den Bürgern, gerade auch mit jungen Menschen, beraten, wie man in dem Bereich weiterkommen könne. "Es wäre uns eine enorm große Hilfe, wenn du dich bereit erklären würdest, uns in Marburg im Laufe des Jahres 2019 zu besuchen", heißt es in dem Brief.

Auch in Marburg haben sich Jugendliche der weltweiten Initiative "Fridays for Future" ("Freitage für die Zukunft") angeschlossen und in den vergangenen Wochen demonstriert. Sie folgen damit dem Beispiel Thunbergs, die seit dem Sommer freitags für mehr Umweltschutz demonstriert.

In dem auch auf schwedisch verfassten Brief, der mit "Hej Greta - Liebe Greta" beginnt, nennt Spies die 16-Jährige ein Vorbild nicht nur für die Jugend. "Sondern für alle, die sich für Menschlichkeit und eine Welt, in der es sich zu leben lohnt, einsetzen". Nun wartet die Uni-Stadt Marburg auf eine Antwort der Schülerin.