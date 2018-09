Spitzenverbände kritisieren Mitteilung des Innenministeriums

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Mit einem "Faktencheck" haben die drei kommunalen Spitzenverbände am Freitag auf eine Mitteilung des Innenministeriums reagiert. Darin kritisieren sie die Darstellung einer "positiven Entwicklung der kommunalen Finanzen in Rheinland-Pfalz". Das für die Kommunen zuständige Innenministerium hatte sich in seiner Pressemitteilung vom 28. August auf den am gleichen Tag veröffentlichten Kommunalbericht des Landesrechnungshofs bezogen.

Städtetag, Gemeinde- und Städtebund sowie Landkreistag wenden sich mit ihrer Mitteilung gegen die Darstellung des Ministeriums, dass neben hohen Einnahmen und einem moderaten Zuwachs der Ausgaben auch ein Anstieg der laufenden Landeszuweisungen um 236 Millionen Euro zu einer Entspannung der kommunalen Finanzlage beigetragen habe. Dagegen zitieren die drei Verbände den Präsidenten des Landesrechnungshof, Jörg Berres, mit der Aussage, die Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich hätten nicht zu einer nachhaltigen Verbesserung der Kommunalfinanzen und auch nicht zum Abbau von Schulden geführt.

Der Landtag muss in der zweiten Septemberhälfte über das neue Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG) entscheiden, das von den Kommunen seit Monaten scharf kritisiert wird. Der Entwurf "bietet mitnichten eine Lösung für die Probleme, die in unterschiedlicher Weise alle drücken", sagte der Vorsitzende des Städtetags Rheinland-Pfalz, Bernhard Matheis (CDU).