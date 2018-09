Regierung stockt Mittel an Kommunen für Integration auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Kreise, Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz sollen nach dem Willen der Ampel-Regierung künftig ein Drittel statt der Hälfte der Integrationspauschale des Bundes bekommen. In diesem Jahr sollten die Kommunen zusätzlich 58,4 Millionen Euro und im nächsten Jahr weitere 48 Millionen Euro erhalten, kündigte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Dienstag in Mainz an. Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) sprach von einer fairen Beteiligung der Kommunen an den Mitteln des Bundes, die sicherstelle, dass die Kommunen erfolgreiche Integrationsprojekte weiterführen und innovative Projekte ausbauen könnten.

Einen entsprechenden Gesetzentwurf beschloss das Kabinett am Dienstag. Der Landtag entscheidet noch darüber. Viele rheinland-pfälzische Kommunen sind hoch verschuldet. Der Landtag hatte in der vergangenen Woche die Reform des Finanzausgleichs mit dem Land beschlossen. Damit werden die Zuweisungen des Landes für die Kommunen um 133 Millionen Euro erhöht. Der Großteil soll den besonders von hohen Sozialausgaben belasteten Städten zugute kommen. Die kommunalen Spitzenverbände und die Landtagsopposition fordern eine Aufstockung der Mittel für alle Kommunen um mindestens 300 Millionen Euro.