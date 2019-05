Ergebnisse für Kommunalwahlen werden erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz geht das große Auszählen weiter: Auch heute werden noch die Stimmen zu den Kommunalwahlen vom Sonntag ausgezählt. Da das Wahlsystem es erlaubt, bis zu drei Stimmen an einen Kandidaten zu verteilen (kumulieren) oder auch Kandidaten auf verschiedenen Listen anzukreuzen (panaschieren), brauchen die Wahlhelfer zur Auswertung der Wahlzettel Zeit.

Der Landeswahlleiter rechnete damit, dass das landesweite Ergebnis zu den Wahlen für die 24 Kreistage und 12 Stadträte der kreisfreien Städte am Nachmittag oder Abend vorliegen könnte.

Gewählt wurden Stadträte, Kreistage, Gemeinderäte und Ortsbeiräte. Rund 67 000 Männer und Frauen hatten dafür kandidiert. Auch der Bezirkstag Pfalz wurde neu gewählt. Die Wahlen gelten auch als Stimmungstest für die Parteien.

Nach vorläufiger Auszählung der Listenstimmen wurden die Grünen stärkste Partei in der Landeshauptstadt Mainz sowie in Trier und Koblenz. In Ludwigshafen und in Kaiserslautern lag die SPD knapp vorn. Der rheinland-pfälzische CDU-Landtagsabgeordnete Peter Enders wird neuer Landrat im Kreis Altenkirchen - der 60-jährige Mediziner kam auf 54,9 Prozent der Stimmen. Im Landkreis Alzey-Worms hingegen wird eine Stichwahl nötig. Dafür qualifizierten sich am Sonntag der Landtagsabgeordnete Heiko Sippel (SPD) und der CDU-Kandidat Markus Conrad.

Bei der zeitgleichen Europawahl war die CDU in Rheinland-Pfalz klar stärkste Kraft geworden, obwohl sie im Vergleich zur Wahl 2014 kräftig Stimmen eingebüßt hat. Sie kam auf 31,3 Prozent der Stimmen, das sind 7,1 Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren. Auch die SPD, die auf Landesebene zusammen mit FDP und Grünen regiert, musste herbe Verluste hinnehmen. Sie erhielt 21,3 Prozent (minus 9,4 Prozentpuntke), konnte damit aber den zweiten Platz vor den Grünen behaupten. Den größten Stimmenzuwachs mit 8,6 Prozentpunkten schafften die Grünen, die auf 16,7 Prozent kamen.

Auf den nächsten Plätzen folgen die AfD mit 9,8 Prozent (plus 3,1) und die FDP mit 5,8 Prozent (plus 2,1). Verluste von 0,6 Prozentpunkte gab es für die Linkspartei, die 3,1 Prozent erreichte. Die sonstigen Parteien mit Freien Wählern und der Satirepartei Die Partei erhielten zusammen 11,9 Prozent (plus 3,2). Die Wahlbeteiligung lag diesmal bei 64,9 Prozent, ein Plus von 7,9 Prozent im Vergleich zu 2014.