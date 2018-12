CDU-Kommunalpolitiker: Debatte falsch aufgezogen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Debatte um mögliche Gebietsreformen setzt nach Ansicht der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU Rheinland-Pfalz bei den falschen Fragen an. Zunächst müsse es darum gehen, wo innerhalb bestehender Grenzen interkommunal noch mehr kooperiert werden könne, wo doppelte Zuständigkeiten abgebaut und wo Aufgaben von einer auf eine andere Verwaltungsebene verlagert werden könnten, sagte der Vorsitzende Gordon Schnieder am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Hier gebe es Einsparpotenzial, ohne dass die Bürgernähe leiden müsse. Erst am Ende eines solchen Prozesses sei es sinnvoll, zu schauen, ob Gebietsgrenzen verändert werden sollten.

Ein Gutachten der Wissenschaftler Martin Junkernheinrich aus Kaiserslautern und Jan Ziekow aus Speyer hatte eine breite Debatte über mögliche neue Zuschnitte von Gebietseinheiten im Land losgetreten. Das Gutachten sieht unter anderem die Fusion von Kreisen und die Aufnahme mittelgroßer kreisfreier Städte in Kreise vor.