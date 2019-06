App will Vielfalt des sportlichen Lebens in Mainz abbilden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Vom Bobbycar-Rennen bis zum Bundesligafußball: eine neue App namens "Sportstadt Mainz" bildet das gesamte sportliche Leben in der Landeshauptstadt ab. Die Anwendung für mobile Apple- wie Android-Geräte sei die erste dieser Art in Rheinland-Pfalz, sagte der Vorsitzende des Stadtsportverbands, Alexander Reinemann, vor einer Präsentation der Stadt Mainz am (heutigen) Freitag. Interesse gebe es auch in anderen Stadtsportverbänden wie Ingelheim, Worms, Ludwigshafen oder Zweibrücken.

Die App bündelt aktuelle Sportmeldungen, listet aktuelle Termine auf, informiert über 60 Sportvereine vom 1. FSV Mainz 05 bis zum Weisenauer Ruderverein 1913 sowie über 88 Bewegungsmöglichkeiten von Aerobic über Boule und Seniorensport bis Zumba. Die App werde kontinuierlich weiterentwickelt, sagte Reinemann. "Ein paar Ideen haben wir schon."