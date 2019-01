Zahlreiche Aktionen gegen rechte Hetze in Magdeburg begonnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Mit mehreren Aktionen und Veranstaltungen setzt sich in Magdeburg ein Bündnis von mehr als 50 Vereinen für Weltoffenheit und Toleranz ein. Zahlreiche Menschen seien zum Auftakt am Samstagvormittag in die Innenstadt gekommen, sagte eine Sprecherin der Initiative Weltoffenes Magdeburg. Vor dem Hauptbahnhof warnt eine Kunstaktion mit dem Titel "Die Wölfe sind zurück" vor Hass und Gewalt.

Anlass für die Veranstaltungen ist der Jahrestag der Zerstörung Magdeburgs im Zweiten Weltkrieg am 16. Januar 1945. Nachdem es in den vergangenen zwei Jahren keinen Aufmarsch von Rechtsextremen gab, hat die Szene 2019 wieder zu einem "Trauermarsch" aufgerufen. Nach Angaben der Polizei versammelten sich in der Nähe des Hauptbahnhofs zunächst rund 80 Teilnehmer.

Eine Gegenkundgebung aus dem linken Lager zog bis zum Mittag rund 200 Teilnehmer an. Im Stadtteil Stadtfeld legten Unbekannte am Vormittag Autoreifen auf die Straße und zündeten sie an. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Weitere Vorkommnisse gab es nach Angaben der Polizei zunächst nicht.