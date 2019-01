Vereine stellen sich mit buntem Programm gegen rechte Demo

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Mit zahlreichen Aktionen wollen sich Vereine und Initiativen am heutigen Samstag einer rechten Demonstration in Magdeburg entgegenstellen. Anlass ist der Jahrestag der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg, den Rechtsextreme bereits in den vergangenen Jahren häufig für Aufmärsche nutzten. Für Samstagmittag hat die rechte Szene nach Angaben der Polizei eine Demonstration mit rund 250 Teilnehmern angemeldet. Das Bündnis gegen Rechts Magdeburg hat für den Nachmittag zu einer Gegenkundgebung aufgerufen. Sie steht unter dem Motto "Weltoffenheit braucht Erinnerung. Für eine aktive und kritische Auseinandersetzung mit der NS-Zeit."

Die Kundgebung ist Teil einer Aktionswoche für Weltoffenheit und Toleranz, die ein Bündnis von mehr als 50 Vereinen organisiert hat. Am Samstag gehören dazu unter anderem eine Kunstaktion vor dem Hauptbahnhof, ein Stadtrundgang zum Thema Magdeburg im Nationalsozialismus und mehrere Infostände. Bei der Fahrt einer Sonderstraßenbahn gibt es Live-Musik etwa mit "Die Prinzen"-Sänger Sebastian Krumbiegel. Das Netzwerk "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" zeigt Projekte der Schüler in der Innenstadt. Der CSD Magdeburg veranstaltet am Abend eine Modenschau unter dem Motto "Mode für alle: Bunt statt Braun."