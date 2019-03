SPD-Chef: CDU soll bei Straßenausbaubeiträgen einlenken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Die SPD will den Abbruch der Verhandlungen zu den Straßenausbaubeiträgen durch die CDU nicht akzeptieren. Die Union müsse endlich einlenken und ihre Blockadehaltung schnellstmöglich aufgeben, sagte SPD-Landeschef Burkhard Lischka der Deutschen Presse-Agentur. Noch eine Wahlperiode werde diese Regelung nicht weiterbestehen. Sie bringe Menschen in finanzielle Nöte. Die CDU könne noch vor der Sommerpause mit ihren Regierungspartnern eine komplette Abschaffung der Beiträge beschließen, "statt weiter starrköpfig an einer längst überholten und bürgerfeindlichen Regelung festzuhalten".

Damit reagierte Lischka auf eine Entscheidung der CDU-Fraktion. Sie hatte am Dienstag erklärt, aus ihrer Sicht seien die Verhandlungen der schwarz-rot-grünen Regierung zum Thema gescheitert. Damit bleibe die gesetzliche Regelung unangetastet. Kommunen müssen Anwohner anteilig an den Kosten für Straßenbauarbeiten beteiligen. Die Beiträge belaufen sich oft auf mehrere tausend Euro. Das sichert den Kommunen Einnahmen zwischen acht und zwölf Millionen Euro jährlich.

Außer der CDU um Landeschef Holger Stahlknecht sind alle Parteien im Landtag für die Abschaffung. Die Grünen wollen die Grunderwerbssteuer um 0,5 Punkte auf 5,5 Prozent anheben, um Investitionen in den Straßenbau zu finanzieren. Andere schlagen vor, das künftig 30 Millionen Euro pro Jahr aus dem Landeshaushalt kommen.

Beides hält die CDU für nicht umsetzbar. Wichtige Projekte der Landesregierung würden wegfallen, wenn 30 Millionen Euro als Ersatz für die umstrittenen Beiträge eingeplant werden müssten, argumentierte zuletzt etwa der Abgeordnete Tobias Krull. Zudem sei eine Abschaffung ungerecht, da die übergroße Mehrheit der Sachsen-Anhalter die Beiträge in den vergangenen Jahren bereits gezahlt habe, so CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt.

In mehreren Bundesländern wird derzeit über eine Abschaffung der Beiträge diskutiert - oder sie ist in Planung. In Brandenburg beispielsweise, wo im September ein neuer Landtag gewählt wird, sollen sie bis zum Sommer wegfallen. In Berlin wurden sie 2006 in Zeiten knapper Kassen von der damaligen rot-roten Landesregierung beschlossen, 2012 vom damaligen rot-schwarzen Senat wieder aufgehoben.

Ob die Regierungspartner in Sachsen-Anhalt die Verhandlungen wieder aufnehmen, ist offen. Die CDU verkündete zumindest, sollte jemand einen guten Vorschlag machen, sei man dazu bereit.