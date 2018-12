Kommunen profitieren von Landeszuschuss für Umschuldung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Mehrere Kommunen bekommen vom Land Unterstützung beim Schuldenabbau. In diesen Tagen fließe ein Zuschuss von rund 1,26 Millionen Euro an die Landkreise Harz und Anhalt-Bitterfeld sowie die Stadt Oranienbaum-Wörlitz, teilte das Finanzministerium am Samstag mit. Hintergrund ist ein Landesprogramm namens Stark II. Kommunen können alte Verpflichtungen in neue zinsgünstige Kredite umwandeln - und bekommen ein Drittel der Summe für die sofortige Tilgung dazu. Im Gegenzug müssen sich die Teilnehmer zu Sparauflagen verpflichten. Das meiste Geld bekommt in dieser Runde der Landkreis Harz, hier fließen den Angaben zufolge etwa 1,13 Millionen Euro.