Jugendliche wählen Europäisches Parlament: Grüne gewinnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Bei den simulierten Wahlen zum Europäischen Parlament haben Kinder und Jugendliche aus Sachsen-Anhalt die Grünen zu ihrer favorisierten Partei gewählt. Die Grünen erreichten 16,28 Prozent der Stimmen in Sachsen-Anhalt, wie aus den online veröffentlichten Daten am Samstag hervorging. Es folgten AfD (12,8 Prozent), CDU (12,26 Prozent) und SPD (11,51 Prozent). Insgesamt nahmen bei der U18-Wahl mehr als 2000 Kinder und Jugendliche aus Sachsen-Anhalt teil.

Auch bundesweit schnitten den Angaben zufolge die Grünen mit 28,75 Prozent der Stimmen am besten ab. Die SPD (15 Prozent) und die CDU (12,74 Prozent) rangierten abgeschlagen auf Platz zwei und drei. Dahinter folgten die Linken (6,87 Prozent) und die AfD (6,75 Prozent).

"Das Ergebnis hat vermutlich mit der "Fridays for Future"-Bewegung zu tun", sagte eine Sprecherin des Kinder- und Jugendrings in Magdeburg am Samstag. Die Heranwachsenden seien stark an Umweltthemen interessiert und hätten sich daher vor allem für die Grünen entschieden.

In Sachsen-Anhalt hatten am Freitag 40 provisorische Wahllokale an Schulen, Jugendclubs und in Jugendverbänden geöffnet. Im Einsatz waren auch zwei mobile Wahllokale, bei denen Helfer mit einer Wahlurne auf dem Fahrrad unterwegs waren.

Bei der simulierten U18-Wahl zur vergangenen Europawahl 2014 schnitten CDU/CSU am besten ab. Bundesweit stimmten 24,3 Prozent der Jugendlichen für die Union, gefolgt von 18,9 Prozent für die SPD und 18,8 Prozent für die Grünen. Die Linke kam auf 7,8 Prozent, die Piraten auf 7,2 Prozent und die Tierschutzpartei auf 6,1 Prozent.