100 Millionen für schönere Städte in Sachsen-Anhalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - In den Stadtumbau in Sachsen-Anhalt fließen in diesem Jahr gut 100 Millionen Euro. Bund und Land steuern jeweils 50 Millionen Euro bei, wie das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr in Magdeburg mitteilte. Ziel verschiedener Programme sei es, die Zentren der Städte umfassend zu sanieren und mit neuem Leben zu füllen. Landesentwicklungsminister Thomas Webel (CDU) will am Montag in Blankenburg (Landkreis Harz) die ersten Bewilligungsbescheide überreichen. Die Stadt erhält laut Ministerium rund 2,47 Millionen Euro aus drei Programmen. Sie gehöre zu den ersten Nutznießern des erstmals aufgelegten Programms "Zukunft Stadtgrün". Mit dem Geld werde der Stadtpark des Kurorts neu gestaltet.