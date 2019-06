Wittenberg feiert Luthers Hochzeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittenberg (dpa) - In Wittenberg wird wieder Luthers Hochzeit gefeiert. Das Große Stadtfest beginnt heute mit Markttreiben, Gauklern und Musikanten. Ein erster Höhepunkt wird der Einzug der aus dem Kloster Nimbschen geflohenen Nonnen sein. Das Stadtfest erinnert an die Hochzeit des Reformators Martin Luther (1483-1546) mit der aus Nimbschen geflohenen Nonne Katharina von Bora (1499-1552) am 13. Juni 1525.

Bis Sonntag gibt es in der Altstadt Leben und Treiben in historischen Kostümen. Mehr als 20 Musikantengruppen spielen auf. Geboten werden insgesamt 80 Stunden Programm. Highlight ist am Samstag der große Festumzug mit dem Hochzeitspaar Martin und Katharina sowie 2000 Mitwirkenden. In die Rollen des Reformators und seiner Ehefrau schlüpfen diesmal der Erzieher Marco Glaß und die Bankkauffrau Ramona Weiss. Das Fest gibt es seit 1994.

Die Organisatoren erwarten auch in diesem Jahr wieder 80 000 Besucher. Es fahren Sonderzüge und es sind Sonderparkplätze eingerichtet.