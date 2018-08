Wittenberg feiert 500 Jahre Melanchthon

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittenberg (dpa/sa) - Die Stadt Wittenberg feiert den Reformator Philipp Melanchthon (1497-1560) mit einem Festprogramm voll Musik, Theater und Führungen. Anlass ist die Ankunft des Mitstreiters von Martin Luther in Wittenberg vor 500 Jahren, wie die Stadt Wittenberg am Montag mitteilte. Das Melanchthonhaus, sein Grab in der Schlosskirche und ein Denkmal auf dem Marktplatz erinnerten noch heute an den Theologen in der Lutherstadt.

Das Festprogramm von diesem Samstag bis zum 1. September wird das Wirken von Philipp Melanchthon in zahlreichen Veranstaltungen thematisieren. So wird am Wochenende auch eine Ausstellung zum Universalgelehrten Melanchthon in der Reformationsgeschichtlichen Forschungsbibliothek eröffnet. Am 23. August beginnt eine achtstündige Sonderführung im Melanchthonhaus und am 26. August veranstaltet die Stadtkirche anlässlich der Ankunft von Melanchthon vor 500 Jahren einen Gottesdienst.