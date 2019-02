Schwarz-rote Zusammenarbeit in Lübeck beschlossen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Rund neun Monate nach der Kommunalwahl ist die Kooperation von CDU und SPD in der Lübecker Bürgerschaft perfekt. Nachdem sich der SPD-Parteitag am Wochenende mit Mehrheit für eine Zusammenarbeit mit der CDU ausgesprochen hatte, steht der Kooperation beider Fraktionen nichts mehr im Weg. Die CDU-Gremien hatten bereits in der vorigen Woche mehrheitlich dafür gestimmt. In der Vereinbarung sichern sich die Fraktionen zu, sich bei wichtigen inhaltlichen Fragen vor den Bürgerschaftssitzungen abzustimmen. Die Vereinbarung sollte nach Angaben beider Fraktionen am Mittwochabend unterzeichnet werden. Bei der Kommunalwahl im Mai 2018 hatte die SPD 14, die CDU 12 und die Fraktion der Grünen 8 von insgesamt 49 Sitzen errungen. Eine Zusammenarbeit mit den Grünen lehnte die SPD ab.