Lübeck beschließt Änderung von belasteten Straßennamen

Lübeck (dpa/lno) – Drei Lübecker Straßen mit historisch belasteten Namen werden umbenannt. Die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck beschloss am Donnerstagabend mit großer Mehrheit, den Hindenburgplatz, den Lenardweg und die Pfitznerstraße umzubenennen. Ein Arbeitskreis aus Politikern und Historikern hatte zuvor mehrere Jahre lang über die Namen von Straßen diskutiert, die nach historisch belasteten Personen benannt sind. Die Entscheidung war immer wieder an der Uneinigkeit der Parteien, aber auch am Widerstand der Anwohner gescheitert. Wie die Straßen künftig heißen sollen, steht noch nicht fest. Zuvor hatten Medien über den Bürgerschaftsbeschluss berichtet.

Auf den neuen Straßenschildern soll über die Vorgeschichte der Umbenennung informiert werden. Den Anwohnern sollen die Kosten für die Änderung von Personalpapieren, Stempeln und Briefpapier erlassen werden. Außerdem wurde beschlossen, die Aberkennung der Ehrenbürgerwürde Hindenburgs zu prüfen. Er hatte als Reichspräsident 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt.