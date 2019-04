Krankheitswelle verursacht Busausfälle in Lübeck

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten hat eine Krankheitswelle den Busverkehr in Lübeck beeinträchtigt. Insgesamt 37 Fahrten auf den Linien 2, 4, 9 und 15 waren betroffen, teilte das Verkehrsunternehmen am Freitag mit. Der Stadtverkehr setze nun unter anderem Verwaltungsmitarbeiter mit einem entsprechenden Führerschein ein, um die vielen Ausfälle zu kompensieren, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Erst im Februar hatte eine Krankheitswelle beim Stadtverkehr Lübeck für Ausfälle und Verspätungen gesorgt.

Am Freitagnachmittag zeichnete sich ab, dass auch am Wochenende Fahrten ausfallen werden. Am Montag sollten die Busse aber wieder nach Plan fahren, sagte die Sprecherin. Von rund 300 Mitarbeitern hatten sich nach Angaben der Sprecherin etwa 30 krank gemeldet.