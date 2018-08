Bürgermeister Lindenau zieht positive Bilanz erste 100 Tage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Lübecks neuer Bürgermeister Jan Lindenau ist mit den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit durchaus zufrieden. Er habe in der Finanzpolitik der Stadt erste Akzente setzen können und die Digitalisierung der Verwaltung angestoßen, sagte Lindenau der Deutschen Presse-Agentur. Er verspüre in der Verwaltung und den Fraktionen eine große Bereitschaft zum sachlichen Dialog, sagte er. In seine ersten 100 Tage fielen auch ein mehrstündiger Stromausfall in der Hansestadt und die Messerattacke in einem Linienbus mit zehn Verletzten. Das seien Ereignisse, die man sich als Bürgermeister nicht wünsche, sagte er.

Lindenau war im Dezember 2017 mit 50,9 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister gewählt worden und hatte sein Amt am 1. Mai dieses Jahres angetreten.