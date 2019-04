Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ihre neuen Ausweise und Reisepässe sollen Ludwigsburger in Zukunft rund um die Uhr beim Bürgeramt abholen können. Die Stadt stellt heute ein neues Ausgabeterminal am Bürgerbüro vor. Ab Donnerstag können die Bewohner der Stadt das Gerät nutzen. Nach Angaben der Verwaltung ist es das erste automatische Ausgabeterminal für Ausweisdokumente in Deutschland. Der Service soll zunächst für ein Jahr getestet werden.