Stadt plant Ausstieg aus der Wärmeversorgung mit Braunkohle

Leipzig (dpa) - Die Stadt Leipzig plant einen Ausstieg aus der Wärmeversorgung mit Braunkohle. Ein Zukunftskonzept der kommunalen Stadtwerke komme zu dem Ergebnis, dass die Fernwärmeversorgung auch ohne Lieferungen aus dem Kraftwerk Lippendorf machbar sei, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Die Stadtwerke peilen einen Mix aus Geothermie, Biomasseanlagen sowie Gaskraftwerken an. Dazu solle ein dreistelliger Millionenbetrag in neue Anlagen investiert werden. "Wir wollen in Leipzig ein klares Signal setzen. Es ist möglich, eine 600 000-Einwohner-Stadt ohne Braunkohle zu versorgen", erklärte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD).

Im Auftrag des Stadtrates sei ein Ausstieg aus dem Liefervertrag mit dem Kraftwerk Lippendorf geprüft worden. Die Ergebnisse sollen nun zunächst intern beraten werde. Erste Entscheidung zur "Wärmewende" stehen demnach im Frühjahr 2019 an.

Die Grünen begrüßten den geplanten Ausstieg aus dem Fernwärmebezug vom Kraftwerk Lippendorf als Etappensieg. Ohne die Fernwärmelieferung an Leipzig sei Lippendorf nicht mehr rentabel, erklärte Landeschef Norman Volger. Der CDU-Landtagsabgeordnete Georg-Ludwig von Breitenbuch kritisierte den "Leipziger Alleingang" dagegen als unverantwortlich. Hunderte Jobs im Kraftwerk und im Tagebau würden damit aufs Spiel gesetzt.